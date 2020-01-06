«قضاء أبوظبي» تطلع على طلبات قيد 11 محامياً

المصدر: أبوظبي - البيان

اطلعت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي على طلبات القيد بجدول المحامين المشتغلين لأحد عشر محامياً، وطلبات تجديد قيد ثلاثة عشر محامياً انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، ووافقت على طلب نقل قيد لجدول المحامين غير المشتغلين.

كما اطلعت اللجنة، خلال اجتماعها لشهر ديسمبر الماضي، على أربعة شكاوى ضد محامين، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، فيما وافقت على طلبات نقل قيد ستة مندوبين، وقيد أحد عشر مندوباً بجدول مندوبي مكاتب المحاماة.

وكانت لجنة شؤون المحامين قد عقدت اجتماعها بالمبنى الرئيس لدائرة القضاء، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وعضوية كل من: القاضي عبد الكريم محمد فرعون - محكمة النقض، والقاضي سعد عبدالباري - محكمة استئناف أبوظبي، والمستشار محمد ضويهر الكثيري - النيابة العامة، والمحامي عبد الله فضل الحمادي، وخميس مبارك القبيسي، مدير إدارة شؤون المحاماة والخبراء، مقرراً للجنة.