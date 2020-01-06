تكريم متميزي «ترخيص رأس الخيمة»

المصدر: رأس الخيمة - البيان

كرّم اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، المدير العام للعمليات المركزية، والعميد أحمد سعيد النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من ضباط الشرطة، نخبة من عناصر مركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة، وإدارة الشؤون المالية المتميزين في أداء مهامهم الموكلة إليهم بكفاءة وإخلاص، فضلاً عن أدوراهم ومشاركاتهم المجتمعية المتميزة.

وأشاد اللواء علي بن علوان بجهود المكرمين وبجهودهم الكبيرة التي بذلوها في تقديم أفضل الخدمات إلى الجمهور بمركز خدمات المرور والترخيص وإدارة المالية، ليستحقوا هذا التكريم، سعياً لنشر ثقافة التميز في أداء ألأعمال وفق التوجه الاستراتيجي للحكومة الاتحادية ورؤية 2021. وأضاف اللواء علي بن علوان أن هذا التكريم قد جاء انطلاقاً من منهجية التكريم التي تعتمدها شرطة رأس الخيمة، لتحفيز المنتسبين المتميزين في مختلف المجالات الشرطية، لما يبذلونه من جهدٍ وتفانٍ وإخلاص في العمل.