98.8 مليون درهم خلافات مالية حلّتها شرطة عجمان

المصدر: عجمان ـ البيان

حققت مبادرة «العفو عند المقدرة» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان، إنجازاً باهراً بحل خلافات مالية بين المتخاصمين بمبالغ مالية بلغت ما يزيد على 98 مليوناً و886 ألف درهم خلال عام 2019.

وذكر العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان أن المبادرة أطلقت مطلع العام 2016 لتعزيز قيم التسامح بين أفراد المجتمع من خلال التسامح في المديونيات ويتم حلها ودياً بين المتخاصمين دون تحويلها إلى قضايا تدور في أروقة المحاكم. وأشار إلى أن عدد البلاغات الواردة منذ الأول من يناير عام 2019 حتى نهاية ديسمبر بلغ 24 ألفاً و112 بلاغاً تم حل 7029 منها ودياً والإصلاح بين المتخاصمين، بنسبة حل بلغت 29.15%، منها بلاغات شيكات وقضايا مالية، وخلافات أسرية ومدنية وعمالية وغيرها.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية أن مراكز الشرطة لا تتدخل بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنها تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحدهم الرغبة في حل المشكلة ودياً ومنحهما الفرصة والوقت الكافيين، وبمجرد اتفاقهما تتم كتابة تعهد في المركز دون إحالة البلاغ إلى النيابة.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى حل النزاع بين المتخاصمين في مبالغ مالية كبيرة غالباً، إذ إن المتهمين في هذه القضايا غالباً غير مجرمين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال تعثرت أمورهم المالية لأسباب أو لأخرى.