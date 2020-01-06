انطلاق دورة «نظام إدارة الأحداث في غرفة عمليات إكسبو»

المصدر: دبي ـ البيان

انطلقت في مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي دورة «نظام إدارة الأحداث في غرفة عمليات إكسبو 2020» وذلك بناءً على توجيهات معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بالاستعداد التام لفعاليات معرض إكسبو 2020.

وقد افتتح الدورة اللواء مهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات، بحضور العقيد تركي عبد الرحمن بن فارس مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة، والرائد خالد أحمد حسين رئيس قسم أنظمة الإنذار المبكر.

وأكد اللواء السويدي أن الدورة التخصصية تأتي في إطار استعداد شرطة دبي وشركائها الاستراتيجيين لتحقيق الجاهزية التامة لتأمين فعاليات إكسبو2020، مشيراً إلى أن الدورة تتطرق إلى نظام حديث سيستخدم لإدارة الأحداث في غرفة العمليات الخاصة بفعاليات معرض إكسبو 2020.

وأشار إلى أن الدورة هي الأولى ضمن عدة دورات مستمرة على مدار 3 أشهر مُقبلة، ستوفر للمشاركين المادة العلمية حول كيفية استخدام «نظام إدارة الأحداث في غرفة عمليات إكسبو 2020»، والاطلاع على الخصائص الذكية التي يتمتع بها، متمنياً التوفيق لكل المشاركين في الدورة.

وتضمنت فعاليات الدورة تقديم نبذة عن فعاليات إكسبو 2020، ثم شرح حول عمل نظام إدارة الأحداث، وطريقة تسجيل البلاغات في النظام، إلى جانب إجراء تطبيق عملي على أرض الواقع.