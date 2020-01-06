7 تشريعات من «الصحة» إلى مجلس الوزراء في 2019

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

أحالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدداً من التشريعات الصحية خلال عام 2019 إلى مجلس الوزراء، الأول بشأن نظام فحص حديثي الولادة، ومشروع قرار مجلس الوزراء في شان اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون في شأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، بالإضافة لمشروع قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قرار مجلس الوزراء في شأن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، فضلاً عن مشروع قانون اتحادي بشأن حماية مقدم المساعدة في حالات الحوادث، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن السجل الوطني للسرطان، ومشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2019 في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية.

كما شاركت الوزارة في التشريعات الصحية ومنها القانون الاتحادي في شأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية، والقانون الاتحادي في شأن تنظيم مزاولة مهنة الطب البشري، بالإضافة إلى قرار مجلس الوزراء بخصوص تعديل بعض الجداول المرفقة بالقانون الاتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وقرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية لمرسوم بقانون بشأن المسؤولية الطبية، وقرار وزاري بشأن البرنامج الوطني للتحصين، فضلاً عن القرار الوزاري في شأن المنصة الإلكترونية الموحدة لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، والقرار الوزاري في شأن إجراءات وضوابط اصطحاب الأدوية المخدرة أو المراقبة مع المسافرين عند الدخول أو الخروج من الدولة.

ريادة

وفي إطار جهود الوزارة لترسيخ الصدارة العالمية لدولة الإمارات في عدد المنشآت الصحية المعتمدة، تم اعتماد شبكة من المستشفيات في إمارة رأس الخيمة «مستشفى عبد الله بن عمران للنساء والولادة ومستشفى شعم» من اللجنة الدولية المشتركة JCI لأول مرة في الشرق الأوسط، كما تم اعتماد مستشفى الأمل للصحة النفسية كأول مستشفى في الشرق الأوسط متخصص في مجال الصحة النفسية. ليبلغ إجمالي عدد المنشآت الصحية المعتمدة 52 منشأة معتمدة (الاعتماد الصحي الدولي من قبل اللجنة المشتركة والاعتماد الكندي).

فيما نال مركز جراحة السمنة في مستشفى القاسمي بالشارقة لقب مركز امتياز من مؤسسة التقييم الجراحية الأمريكية العالمية (SRC)، المؤسسة العالمية الرائدة في مجال التدقيق والاعتماد الدولي للمستشفيات والأقسام الجراحية كمراكز للامتياز، ليكون المركز أحد مرافق الوزارة الطبية «التخصصية» المعتمدة في تقديم خدمات طبية «تخصصية» وفق أفضل الممارسات العالمية، كما بدأ المركز بتقديم عمليات جراحة السمنة باستخدام الروبوت، والذي يعتبر الأول على مستوى الدولة، بالإضافة لحصول المستشفى على الاعتراف كمركز تدريب للبورد العربي في اختصاص الطب النفسي في عام 2019.

مشاريع

وسجلت وزارة الصحة نشاطاً متميزاً على صعيد برامجها ومشاريعها التوعوية والوقائية لترسيخ السلوكيات الصحية بين أفراد المجتمع وحمايتهم من الأمراض المزمنة، ومنها إطلاق برنامج «معكم لحياة نشطة» في إطار برامجها التوعوية لخفض معدل السمنة في دولة الإمارات وفق الأجندة الوطنية 2021، والإعلان عن نتائج المسح الصحي الوطني بهدف تحديث قاعدة البيانات الصحية للسكان، وقياس مؤشرات الأداء الصحية، وفق أرقى المعايير العالمية في الجودة الإحصائية، كما يسهم المسح في دعم صناعة القرار وسن السياسات الصحية، وقياس نتائج المبادرات والبرامج الصحية التي تطلقها وتنفذها الوزارة، ومدى استجابة أفراد المجتمع وتوقعاتهم المستقبلية، وإطلاق النسخة الرابعة المحدثة لدليل ضغط الدم المرتفع، طبقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية، لرفع كفاءة العاملين الصحيين وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع حول أهمية الكشف المبكر عن ضغط الدم ومدى خطورة مضاعفاته على الصحة العامة، وإطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة بيئة عمل صحية وإيجابية 2019 والتي استهدفت 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية في الدولة، وتم خلالها فحص 1000 موظف بالفحوصات الطبية الأساسية اللازمة، وإطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الوطنية «السجل الوطني لمتابعة نمو الطالب» .