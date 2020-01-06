«خيرية الشارقة» تتفقد مشاريعها في أفريقيا

المصدر: الشارقة - وام

تفقد وفد جمعية الشارقة الخيرية برئاسة محمد حمدان الزري مشاريع الجمعية في دول تشاد وإثيوبيا والكاميرون بهدف الوقوف على سير العمل بالمشاريع قيد التنفيذ والتأكد من مدى التزام الجهات المنفذة عمليات الصيانة للمشاريع المنفذة في وقت سابق إلى جانب التعرف على مواقع جغرافية لإنشاء مشاريع جديدة تخدم الأسر والسكان بالمناطق النائية.

وتفقد الوفد خلال تواجده في جمهورية تشاد المشاريع المنفذة في محيط العاصمة انجامينا ومن بينها مستوصف طبي بقرية اندقيل والذي تم تنفيذه بتبرع من أحد فاعلي الخير واستمع إلى مطالب أهالي القرية بشأن بناء مدرسة تخدم أبناءهم.

واطلع الوفد على مستوصف درهم الحمد الطبي وتبين حاجته إلى أجهزة طبية حديثة إلى جانب سير العمل بمدرسة جمعية الشارقة الخيرية التي تضم 8 فصول للتعليم والمرافق الخدمية وتستقبل نحو 200 طالب إضافة إلى بئر ارتوازية على عمق 50 متراً تعمل بالطاقة الشمسية.