"طرق دبي" تدعو الشركات لتقديم عروضها لتنفيذ مشروعي "اتحاد 71" و "ساحة ديرة"

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مجتمع الأعمال المحلي والإقليمي والعالمي لتقديم عروض للشراكة والإسهام في تنفيذ مشروع داعم لمفهوم التطوير العمراني الموجه نحو النقل الجماعي (TOD – Transit Oriented Development) أعلى مبنى محطة الاتحاد للمترو، وذلك في إطار ترسيخ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتُعَدُّ محطة الاتحاد لمترو دبي الواقعة في ديرة، واحدة من أكثر المحطات استقطاباً للركاب، وهي انتقالية بين الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي. وتأتي هذه الدعوة انطلاقاً من رؤية القيادة الحكيمة الداعمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير أفضل سبل الحياة والعيش الرغيد للسكان والمقيمين في دبي،

وتفصيلا، قال إبراهيم الحدّاد، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: "تقوم فكرة هذا المشروع، الذي أُطلِقَ عليه مسمى (اتحاد 71)، على أساس التطوير المختلط، الذي يجمع بين الوحدات التجارية والسكنية ومحلات التجزئة، وسيتم تنفيذه بالتحديد أعلى محطة المترو الواقعة تحت الأرض، والموقع ينسجم تماماً مع مفهوم التطوير الحضري الموجّه لخدمة وسائل النقل الجماعي لقربه الشديد من محطات المترو والحافلات والنقل البحري، وبالتالي إسهامه في تحقيق هدف المشروع المتمثل في تسهيل حركة وتنقل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع."

وأضاف: "سيتم تنفيذ المشروع الموجه نحو وسائط النقل الجماعي في ميدان الاتحاد بالشراكة بين كل من هيئة الطرق والمواصلات وشركة مطوّرة من القطاع الخاص التي سيتم اختيارها من خلال مناقصة عامة بعد استلام عروض من الشركات ذات الصلة، ووفقا لمبادئ التعاقد الخاصة بهذه الشراكات، وسيتسنى للقطاع الخاص المزج بين الخبرات التطويرية والتشغيلية، والمهارات التجارية لتحديد المفهوم بدقة وأهم جوانبه التنموية، والذي سيتم تنفيذه وفقا لرؤية وأهداف هيئة الطرق والمواصلات الخاصة بالموقع المعني، مشيراً إلى أن الحملة التسويقية للمشروع قد انطلقت أخيرا.

وأكّد الحداد أن الدعوة الموجّهة إلى شركات القطاع الخاص في الدولة والمنطقة والعالم لتقديم عروضها التطويرية، تضمنت أيضاً مشروعاً آخر يحمل اسم (ساحة ديرة)، التي سيتم تطويرها كساحة ومقهى ترفيهي في السطوح وملحق بها موقف مركبات. والمشروعان أي (اتحاد 71) و(ساحة ديرة) لا يفصل بينهما سوى نصف كيلومتر فقط، ما يضفي نوعا من الترابط بينهما.