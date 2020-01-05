الإمارات الإسلامي" يرعى حملة "مسارك المالي لمسكنك"

المصدر: البيان الإلكتروني

سعياً إلى ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية مفضلة لدى مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وقع "الإمارات الإسلامي" و"مؤسسة محمد بن راشد للإسكان" اتفاقية شراكة يصبح بموجبها شريكاً رئيسياً لحملة "مسارك المالي لمسكنك" التي تنظمها المؤسسة، معززاً بذلك علاقة الشراكة المتميزة القائمة بين الطرفين. وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي بين مواطني الدولة حول الاقتراض بحكمة أثناء السعي لشراء المنازل، وتشجيعهم على اتباع العادات المالية السليمة لتحقيق أهدافهم المستقبلية في امتلاك المنازل.

وبهذه المناسبة، قال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي في "الإمارات الإسلامي": "انطلاقاً من مكانتنا كمؤسسة مالية رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة وكمصرفٍ مفضل لدى أبنائها، يسعدنا دعم مؤسسة محمد بن راشد للإسكان في مبادراتها المتواصلة للتوعية المالية بين مواطني الدولة. فمن شأن هذه الحملة أن تسهم في تعزيز الوعي بأهمية الاقتراض بحكمة بين المواطنين الراغبين بتشييد منزل أحلامهم، وتمكينهم من بناء مستقبل ينعم بالاستقرار المالي. ونتطلع قدماً إلى مواصلة المبادرات المشابهة التي تعود بتأثير إيجابي على حياة أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة".

من جانبه، قال سامي عبدالله قرقاش، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان: "يسرنا أن نرحّب بمصرف الإمارات الإسلامي كشريك رئيسي لحملة مسارك المالي لمسكنك التي تنظمها المؤسسة، والذي نهدف من خلالها إلى تعزيز الوعي بين مواطني الدولة حول الاقتراض بحكمة أثناء السعي لتشييد أو شراء المنازل، وتشجيعهم على اتباع عادات مالية سليمة، علاوة على تقديم حلول إسكانية بديلة ضمن إطار برنامج مؤسسة محمّد بن راشد للإسكان. وتعتبر هذه المبادرة جزءاً من التزامنا طويل الأمد بتوفير حلول إسكانية عالية الجودة للمواطنين الإماراتيين. ونحن فخورون بمواصلة شراكتنا الاستراتيجية مع الإمارات الإسلامي، الذي يعتبر من أسرع المصارف نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يحظى بتقدير مستمر على الصعيدين المحلي والعالمي بفضل سجله القوي على مستويي الأداء والابتكار في الخدمات المصرفية".