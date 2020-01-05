شرطة عجمان تحل خلافات مالية بـ 98 مليون درهم خلال 2019

المصدر: عجمان - البيان

حققت مبادرة " العفو عند المقدرة " التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان إنجازاً بحل خلافات مالية بين المتخاصمين بمبالغ مالية بلغت ما يزيد عن 98 مليون و886 ألف درهم خلال عام 2019.

وقال العميد عبد الله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان أن المبادرة أطلقت مطلع العام 2016 لتعزيز قيم التسامح بين أفراد المجتمع من خلال التسامح في المديونيات حيث يتم حلها ودياً بين المتخاصمين دون تحويلها إلى قضايا تدور في أروقة المحاكم.

وأوضح أن عدد البلاغات الواردة منذ الأول من يناير عام 2019 حتى نهاية ديسمبر بلغ 24 ألفاً و112 بلاغاً تم حل 7029 منها ودياً والإصلاح بين المتخاصمين، بنسبة حل بلغت 29.15%، منها بلاغات شيكات وقضايا مالية، وخلافات أسرية ومدنية وعمالية وغيرها من البلاغات.

وأكد مدير عام العمليات الشرطية أن مراكز الشرطة لا تتدخل بالتأثير لمصلحة طرف على حساب آخر، ولكنها تعمل على تقديم التسهيلات لإنجاح التسوية ودياً فور إبداء أحدهم الرغبة في حل المشكلة ودياً ومنحهما الفرصة والوقت الكافيين، وبمجرد اتفاقهما تتم كتابة تعهد في المركز دون إحالة البلاغ إلى النيابة.

ولفت الى أن المبادرة تهدف إلى حل النزاع بين المتخاصمين في مبالغ مالية كبيرة ، إذ ان المتهمين في هذه القضايا غالباً غير مجرمين في قضايا جنائية، ومنهم تجار وأصحاب أعمال تعثرت أمورهم المالية لأسباب أو لأخرى، ومن خلال المبادرة نحن ندعم عودتهم لممارسة نشاطاتهم مجدداً لتستمر حياتهم بشكل طبيعي.