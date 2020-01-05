سجل مركبته ففازبـ 20 ألف درهم

المصدر: رأس الخيمة - البيان

سلم جمال أحمد الطير رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة الفائز الأول بمبادرة مصنع الأرقام " رقمي المحظوظ " – بانكاج تيلاك راج - شيكا بمبلغ 20 ألف درهم بحضور عبد الله بن سلمان عضو مجلس الإدارة وميسون محمد الذهب مدير عام الهيئة.

وأكد جمال الطير أن هذه المبادرة التي تم إطلاقها تأتي حرصا من هيئة الموارد العامة في رأس الخيمة على تشجيع المواطنين والمقيمين على تسجيل مركباتهم في رأس الخيمة خاصة مع توفر محطة فحص على مستوى عالمي من الجودة والأداء في العمل من خلال تقديم أفضل مستويات الخدمة للجمهور.

وتقدم الطير بالتهنئة للفائز في أولى السحوبات التي يتم توفيرها بشكل شهري من خلال سحب الكتروني يرتكز على الشفافية العالية يتم من خلاله اختيار رقم صاحب المركبة المسجلة للمرة الأولى في رأس الخيمة، مشيرا إلى حرص هيئة الموارد العامة ممثلة في مصنع فحص الأرقام على استمرارية هذه المبادرة التي تعتبر أحد المبادرات التي تسهم في تعزيز روابط التواصل مع الجمهور وتشجيعهم على تسجيل مركباتهم والحرص على ذلك.

من جانبه أوضح بانكاج تيلاك راج " الفائز المحظوظ " الذي يقيم في رأس الخيمة ويعمل في إمارة أخرى أنه سمع عن المبادرة من خلال وسائل التواصل مما شجعه على تسجيل مركبته الجديدة في رأس الخيمة ليكون صاحب الحظ في الفوز بأول سحوبات مبادرة " رقمي المحظوظ " .

وأعرب عن شكره لجميع القائمين على هذه المبادرة المتميزة التي تتفرد بها هيئة الموارد العامة برأس الخيمة ومصنع الأرقام والتي تمثل عاملا مشجعا لجميع المقيمين بالدولة للاستفادة منها وتسجيل مركباتهم بلوحات أرقام رأس الخيمة فضلا عن كونها ترسم الفرحة والبسمة على الفائزين بجائزتها الشهرية القيمة.