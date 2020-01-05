إماراتية تنجب 4 توائم في حالة نادرة

المصدر: البيان الإلكتروني

عندما علمت امرأة تبلغ من العمر 29 عامًا تحمل الجنسية الإماراتية وتقيم في عجمان بحدوث الحمل، شعرت وزوجها بسعادة غامرة لاستقبال الوافد الجديد للعائلة بعد انتظار طويل. كانت الأسرة قد وهبها الله الفرحة أضعافاً أربع عندما أنجبت التوأم الرباعي في مستشفى زليخة بالشارقة. التوائم الرباعية ظاهرة نادرة تحدث بمعدل مرة واحدة في كل 700,000 ولادة ويبلغ متوسط فترة الحمل فيها إلى 29 أسبوعًا. وهذه هي الحالة الأولى في مستشفى زليخة بالشارقة منذ إنشائها في عام 1992.

الأطفال الأربعة ولدوا في فترة 28 أسبوعًا من الحمل بحذر شديد بعد عملية قيصرية استمرت لمدة ساعة ووزن الأجنة كان 0.83 و 0.86 و 1.1 و 1.05 كيلو غراما على التوالي. وواجهت المرأة مشقة شديدة وضيق في التنفس بسبب الضغط الواقع على الحجاب الحاجز بسبب الزيادة في حجم الرحم. كما أن تمدد وانخفاض المشيمة أدى إلى نزف ما قبل الولادة أحد المضاعفات الخطيرة للحمل. وتم إدخالها إلى مستشفى سابقا للسيطرة على هذه الحالة، وبالرغم من ذلك، فقد احتاجت إلى إجراء ولادة مبكرة لأن نزف ما قبل الولادة قد يشكل تهديداً على حياة الأجنة.



وقالت الأم الجديدة: "كنت أشعر بألم شديد وتلقيت نصيحة بالتعجيل بعملية الولادة بعد السيطرة على المخاطر إلى الحد الأدنى لذلك قررت المجيء إلى المستشفى".

وحول الأعراض والمضاعفات التي ترافق الحالة قال د. بوجا موهان جيسال، أخصائي أمراض النساء: " تتعرض النساء ذوات الحمل المتعدد لخطر فقدان الجنين، وخطر النزيف في الثلث الأول من الحمل وتغيرات فسيولوجية للجسم نتيجة الحمل والتي تحتاج إلى رعاية عن كثب. وفي الثلث الثاني تتم مراقبة النمو، واستبعاد حالات تشوهات النمو عند الأجنة، وضمان الكشف المبكر عن المضاعفات تتطلب تمحيصاً دقيقاً".



كما علق د. سوجاي ناراياناراو، استشاري طب الأطفال حديثي الولادة: "واجه الرضع الأربع صعوبات تتعلق بعدم نضوج الرئة عند وقت الولادة حيث استدعت الحاجة لاستخدام جهاز لدعم التنفس، تلقى ثلاثة منهم أيضا سائل سطح الحويصلات للمساعدة في نضج الرئتين. وإعطاء التغذية الوريدية الكاملة لهم جميعًا للمساعدة على زيادة وزن المواليد وتقديم تغذية متوازنة.



كانت نتيجة الفحص الروتيني للموجات فوق الصوتية للرأس وتقييم العين نتيجة طبيعية لجميع الأطفال وفحص الأعصاب جيد في الوقت الحالي.

الأطفال الأربعة ووالدتهم على ما يرام في الوقت الحاضر. سمح للأطفال بالخروج عندما بلغوا حوالي 36 أسبوعًا من الحمل المصحح وقد تجاوز جميعهم 2 كيلو غراما من الوزن في الوقت الحالي.