القرية العالمية تمدد عرض الدخول المجاني للمربيات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تمديد العرض العائلي الخاص بالمربيات اللواتي يرافقن الأطفال، والذي يمكنهن من الدخول مجاناً إلى مجموعة مختارة من الوجهات والفعاليات المدفوعة، وذلك حتى نهاية الموسم الرابع والعشرين، حيث نال العرض الذي أطلقته الوجهة مؤخراً صدىً إيجابياً لدى العائلات خلال فترة الأعياد والإجازات المدرسية.

وكانت القرية العالمية، التي تعتبر الوجهة المثالية للعائلات والأطفال، أطلقت عرضاً عائلياً خاصاً بالتزامن مع موسم الأعياد والعطلات المدرسية، يوفر للضيوف فرصة قضاء يوم عائلي مثالي وزيارة الأجنحة المتعددة ومشاهدة العديد من العروض الرائعة وعيش تجربة ترفيهية وثقافية استثنائية.

وتعليقاً على تمديد العرض العائلي الجديد قال مهند إسحاق، مدير تجربة الضيوف في القرية العالمية: "تتمحور نشاطات القرية العالمية بطبيعتها حول الأسرة وتوفير النشاطات الترفيهية والثقافية لها، ناهيك عن تجربة التسوق العالمية الاستثنائية. وبناء على إلتزامها بتوفير أفضل تجارب الترفيه والثقافة العالمية، إضافة إلى استضافة أهم الوجهات والفعاليات والنشاطات الفريدة في الموسم 24، استطاعات القرية العالمية توسيع نطاق العروض المخصصة للعائلات، وتمديد العرض الجديد لتمكين العائلات من الاستمتاع بأفضل عروض الترفيه العائلي والتسوق والتعرف على الثقافات العالمية. نتطلع للترحيب بجميع ضيوفنا لعيش أفضل تجربة ترفيه عائلي في المنطقة والعالم".

بات بإمكان المربيات الآن مرافقة الأطفال في بعض الفعاليات والنشاطات المدفوعة التي تزخر بها القرية العالمية مجاناً. ومن الوجهات التي يشملها العرض العائلي الجديد: العرض الشيق- تحدي الأقوياء، وعرض السيرك، ومتحف ريبليز صدق أو لا تصدق! وألعاب الأطفال في منطقة الألعاب كرنفال، ما يجعل القرية العالمية المكان المثالي للعائلات والأطفال.

توفر القرية العالمية الفرصة للعائلات والضيوف من جميع الأعمار للاجتماع وتمضية أوقات رائعة مليئة بالذكريات الممتعة والأنشطة والفعاليات ذات المستوى العالمي، بدءاً من العروض المميزة إلى ورش عمل الأطفال، إلى الألعاب المليئة بالحماس، وتجارب الطعام من الثقافات المختلفة، بالإضافة إلى تجارب تعليمية وترفيهية استثنائية، مثل متحف ريبليز صدق أو لا تصدق!. لمعرفة المزيد ، يرجى زيارة: www.globalvillage.ae