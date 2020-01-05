بالفيديو .. شرطة أبوظبي تدعو إلى تعزيز سلامة الأطفال وحمايتهم من المخاطر

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت شرطة أبوظبي إلى تعزيز سلامة الأطفال وحمايتهم من المخاطر التي قد تعترضهم، وذلك ضمن حملة شتاؤنا آمن وممتع، وأشارت إلى دور الأسر في وقاية الأطفال من المخاطر التي قد تواجههم في المنزل وخارجه.

كما حث على الانتباه إليهم حفاظاً على سلامتهم، موضحة أن الكثير من الحوادث التي يتعرضون لها تكون بسبب عدم انتباه أولياء الأمور، مثل حوادث الغرق داخل المنزل نتيجة لتركهم بمفردهم في حوض الاستحمام، أو حوادث السقوط من الشرفات بسبب تركهم دون مراقبة، مؤكدةً ضرورة إتباع إجراءات الأمن والسلامة في البنايات وعدم ترك أثاث ملاصق للنوافذ والشرفات.

كما حثت شرطة أبوظبي على اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحوادث المنزلية التي قد تتسبب في وفاة الأطفال، أو تعرضهم لإصابات خطرة، داعية إلى وضع الأدوات الحادة والخطرة، وحفظ الأدوية ومواد التنظيف وأعواد الثقاب والقداحات والشموع في أماكن آمنة بعيداً عن متناول الأطفال.