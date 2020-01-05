شرطة دبي تواصل «ملامسة قلب الأم»

المصدر: دبي - البيان

واصلت أكاديمية شرطة دبي وبتوجيهات من معالي اللواء عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، وإشراف العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي للسنة الثالثة على التوالي تنفيذ مبادرة «ملامسة قلب الأم» بالتزامن مع اقتراب موعد حفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة الـ 27 من الطلبة المرشحين، الهادفة إلى إبراز دور الأمهات في بناء أجيال جديدة من قادة المستقبل، حيث استقبلت أمهات الخريجين من دولة الإمارات والمبتعثين من الدول الخليجية والعربية الشقيقة، وفوداً من العناصر النسائية في شرطة دبي في منازلهنّ، وسط مشاعر يغمرها السعادة.