بن علوان يتفقد «مركز الترخيص» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

تفقد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة مركز خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة، بحضور العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية، والعميد أحمد سعيد النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من ضباط الشرطة، وتولى اللواء بن علوان مباشرة إجراءات معاملات المراجعين على مكاتب الواجهة الأمامية بمركز خدمات المرور والترخيص، وتقديم الخدمات اللازمة لهم، بهدف التحاور مع المراجعين ومعرفة ملاحظاتهم وآرائهم وأفكارهم حول الخدمات المقدمة لهم من قبل وزارة الداخلية ممثلة بشرطة رأس الخيمة، انطلاقاً من إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة لهم وتحقيق قيم الوزارة المتمثلة في التميز والعمل بروح الفريق والمسؤولية المجتمعية.