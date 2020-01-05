«إسعاد» تضم 3 مطاعم إلى خياراتها

المصدر: دبي - البيان

ضمت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي 3 مطاعم إلى خياراتها في قطاع المطاعم، وتتمثل في مطعم «برغر كينغ» و«تكساس تشيكن» و«زعتر وزيت» موفرة لحاملي البطاقة خصماً حصرياً بنسبة 20%.

وأكد إبراهيم البلوشي، رئيس قطاع المطاعم والمتنزهات الترفيهية في لجنة بطاقة إسعاد، أنهم يسعون إلى استقطاب أفضل العروض وأشهر الوجهات العالمية في قطاع المطاعم والمنتزهات الترفيهية، انطلاقاً من جهودنا المستمرة لإسعاد كافة المنضمين إلى بطاقة «إسعاد» في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في الدولة، لافتاً إلى أن المساعي تنصب نحو هدف واحد وهو تحقيق السعادة ورفع نسبة الرضا لدى الموظفين من حملة البطاقة.