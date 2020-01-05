جمال السميطي: وثيقة تضمن لنا السبق عالمياً

المصدر: دبي البيان

قال القاضي الدكتور جمال حسين السميطي مدير عام معهد دبي القضائي: إن وثيقة 4 يناير 2020 تضمن لنا السبق على الركب العالمي. وأضاف «استهل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كلمته إلينا، وهو يقدم الوثيقة بعهد غالٍ على نفوسنا، ليؤكد لنا أن الارتقاء بحياتنا ومعيشة الأجيال المتعاقبة على هذه الإمارة، يمكن أن يتحقق بمواصلة التطور المدعوم بالعدالة الراسخة، التي طالما وفرتها النظم والتشريعات التي تحمى الحقوق لجميع فئات المجتمع، ليكون كل فرد فيه عنصراً فاعلاً في مسيرة بناء الإمارة».