عائشة بن بشر: انطلاقة جديدة لدبي المستقبل

المصدر: دبي البيان

قالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية: «تدخل دبي مرحلة مهمة مع بداية عام الاستعداد للخمسين، وتأتي وثيقة 4 يناير 2020 لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتشكل ‏انطلاقة جديدة لدبي المستقبل، وخطوات جوهرية في حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية والتنافسية في دبي، وسيكون تركيزنا منصباً على تكريس جهودنا للعمل مع مجلس دبي ومعالي المفوضين لاستشراف فرص دبي المستقبلية، وتعزيز جاذبية مدينتنا الاقتصادية، وضمان أفضل حياة لساكنيها وزائريها.