عبدالله الفلاسي: خطى متسارعة لإنجاز خطط توطين الوظائف

المصدر: دبي البيان

أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والخاصة بوثيقة 4 يناير 2020، والتي تضمنت تشكيل مجلس دبي للإشراف على ستة مسارات استراتيجية للنمو في إمارة دبي.

وقال، إن الدائرة بدأت بوضع الخطط والاستراتيجيات الرامية لتنفيذ ما يتصل بمجال عملها مما جاء في الوثيقة، والمشاركة في رسم رؤية الخمسين عاماً القادمة لدبي، والرامية لتوفير الحياة الأفضل لأهالي دبي وزوارها، ولتسهم الدائرة إسهاماً فعالاً في قيادة التحول في الإمارة وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة.

وأضاف أن الدائرة ستحث الخطى لإنجاز الخطط الخاصة بتوطين الوظائف في دوائر حكومة دبي، وتأهيل أبناء الإمارات تأهيلاً عالياً وفقاً لأعلى المعايير العالمية، ليكونوا قادة المستقبل، ويواصلوا مسيرة التميز والابتكار.