91 % الرضا عن إعلام «قضاء أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

أظهر تقرير الرصد الإعلامي لأخبار دائرة قضاء أبوظبي في الصحف الورقية والإلكترونية والمجلات أن أهم إنجازات التنسيق الإعلامي للدائرة في العام الماضي تتمثل في وصول نسبة رضا المجتمع عن الرسالة الإعلامية للدائرة إلى 91.6 %.

كما أظهر التقرير نشر 17 ألفاً و152 مادة متنوعة خلال العام الماضي، بجانب تنفيذ 459 حملة إعلامية داخلية تم ترويجها عبر شاشات العرض والبريد الإلكتروني، و504 عدد المواد الصحافية التي تم نشرها عن تلك الحملات.

منوهاً إلى أن عدد متابعي الدائرة عبر قنوات التواصل الاجتماعي بلغ 193 ألفاً و836 متابعاً، فيما وصل عدد مشاهدي قناة دائرة القضاء على منصة «يوتيوب» 30 مليوناً و200 ألف مشاهد.