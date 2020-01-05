400 قطعة أرض سكنية لمواطني دبي خلال عامين

المصدر: دبي - البيان

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وحرص الحكومة على رفاهية المواطنين، كشف مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري، عن توزيع نحو 4200 قطعة أرض سكنية على المواطنين، في عدد من مناطق الإمارة خلال عامي 2018 و2019، وأفاد الهاجري أن الأراضي التي تم توزيعها على المواطنين شملت مناطق «ند الشبا الأولى وأم نهد والعوير والخوانيج ووادي الشبك ومشرف وأجزاء من منطقة الورقاء».

وأكد أن البلدية تواكب توجهات الحكومة في تحويل جميع الخدمات إلى ذكية، ليستفيد منها المواطنون، ولتسهيل الخدمات المقدمة لهم. وأشار إلى إمكانية تحميل التطبيق من الهواتف الذكية، سواء بنظامي «أندرويد»، أو «آي أو أس»، من أجل اختيار قطعة الأرض السكنية المناسبة.

وكشف الهاجري أن البلدية سوف تعلن عن أكثر من 40 ملعباً وحديقة حي في مناطق إسكان المواطنين خلال هذا العام. وقد أعلنت بلدية دبي سابقاً عن الانتهاء من جميع الملاعب وحدائق الأحياء التي وجّه بها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لتشمل 9 مناطق تخطيطية.

وقال: إن البلدية حريصة على تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير الأراضي السكنية لهم، لافتاً إلى أن البلدية تدرس بشكل مستمر طلبات المواطنين لأراضٍ لإقامة مساكن لهم، وتخطط المناطق وتحدد المناسب منها للإسكان، على أن تتوافر فيها جميع خدمات البنية التحتية وغيرها، موضحاً أن النمو السكاني، الذي تشهده الإمارة، يحتّم على البلدية تخطيط مناطق سكنية مستمرة، لتغطية طلبات المواطنين.

وأشار إلى أنه يتم تزويد المناطق كلها بجميع المرافق اللازمة، إضافة إلى الخدمات المختلفة من مساجد ومدارس وملاعب وحدائق، ومراكز تجارية ومراكز صحية ومكتبة عامة، وغيرها من الخدمات الضرورية الأخرى.