مواطنون ومقيمون: مبادرات القيادة تحقق السعادة والرفاهية

المصدر: متابعة قسم المحليات

أكد مواطنون ومقيمون أن وثيقة 4 يناير 2020 التي أصدرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، إلى جانب تشكيل «مجلس دبي» يساهمان في توفير الحياة الأفضل لمواطني دبي وزائريها وساكنيها، مشيرين إلى أن مبادرات قيادتنا الرشيدة تعزز النهضة الشاملة وتساهم في تحقيق سعادة ورفاهية شعب الإمارات.

حياة كريمة

وقالت منى الدرويش إن توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين يعد من أهم أولويات القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن الطاقة الإيجابية التي يبثها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم دائماً فينا هي التي تصنع الفرق في العمل والإنجاز والإبداع. ولفتت إلى أن النظرة الإيجابية تمنح الإنسان طاقة كبيرة للعمل والإنجاز والثقة بالنفس، وهي تولد سعادة داخلية ويمكن أن نسميها «الطاقة الإيجابية».

مستقبل أفضل

وأكد إسلام السيد أن كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تملؤنا حماساً للعمل والإنجاز والوصول إلى مستقبل أفضل، مشيراً إلى مقولة سموه «الطاقة الإيجابية تعني التفاؤل بيوم جديد عند كل صباح، فمن يصحو من نومه متفائلاً مبتسماً يظل نهاره مبتسماً وكله تفاؤل. والطاقة الإيجابية عند الإنسان تجعله قوياً مستعداً لمواجهة التحديات بروح عارمة وبإصرار أكيد. وأما الطاقة السلبية فهي تحبط المرء وتسلبه قوته وإرادته وتفاؤله».

نهضة

وأوضح المهندس أحمد بالحمر أن القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تضع الإنسان أولوية، وهدفها توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين.

ونوه بأن القيادة الرشيدة للدولة تكرس الجهود لتحقيق سعادة ورفاهية شعب الإمارات، مشيراً إلى أن مبادرات القيادة تعزز مسيرة النهضة والتنافسية العالمية.

تخطيط سليم

وذكر سعيد البلوشي أن الاستعداد المدروس للمستقبل والمستند إلى التخطيط السليم والحقائق والبيانات وفهم تغيرات الحياة ومتطلبات الناس هو سمة دائمة لقيادة دولة الإمارات وحكومتها.

أرض الفرص

وقالت إيمان علي الأميري، إن دبي هي المستقبل وأرض الفرص، وهذه هي الرؤية التي حرص القادة المؤسسون على ترسيخها، وتحرص قيادتنا الرشيدة على استكمال هذه الرؤية الطموح والمسيرة المباركة عبر رسم خطتها للخمسين عاماً القادمة في سبيل مواكبة التميز واستمرارية الريادة العالمية.

وأضافت إن دبي بما وفرته من بنية تحتية متطورة، وممارسات مبدعة، أثبتت للعالم بأسره أنها مدينة عالمية المستوى.

الرقم واحد

وقال سعيد نوري: إن دبي نهضت بتخطيط وفكر راسخ لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وهو الذي لا يريد إلا الرقم واحد، مشيراً إلى أن سموه وضع حكومته وشعبه أمام تحدي تحقيق الرقم واحد، فأصبح طموح الإمارات الدائم أن تكون في المرتبة الأولى.

وأكد محمد إبراهيم عبدالله أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحرص دائماً على توفير أرقى الخدمات لشعبه من أجل ضمان سعادتهم، كما يعمد سموه إلى وضع خطط تنموية واستراتيجية طموحة، لذا أصبحت دبي واحة من الطمأنينة والرخاء والتطور.

2071

أكد سعيد البلوشي أن دبي بتطورها المستمر وريادتها في الكثير من المجالات تشكل أحد أهم المعالم الناصعة التي ترسم نهج الدولة في طريقها للمئوية في 2071، وبالتالي نحن متفائلون ومتفاعلون بكل تطلع وطموح وإصرار وشغف للمساهمة في تعزيز تنافسية الإمارات وجاذبيتها وتصدرها دول العالم.وتابع: مما يؤكد أننا نمضي بخطى واثقة الإنجازات التي تتحقق، وهي بشهادة الجميع تكشف عما حباه الله لهذه الأرض من قادة مخلصين لوطنهم.