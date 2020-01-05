تعزيز الرعاية الصحية لمرضى المناعة الذاتية

المصدر: دبي- البيان

وقّعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع مؤخراً مذكرة تفاهم في مجال الابتكار والتدريب المشترك والرعاية الصحية والتوعية بأمراض المناعة الذاتية مع شركة Abbvie Biopharmaceuticals للأدوية، بهدف وضع إطار عمل رسمي للتعاون بين الطرفين في مجال تعزيز الابتكارات العلاجية لأمراض المناعة الذاتية، وتقديم برامج تعليمية للكوادر الطبية في الوزارة وفق المستجدات العلمية، والتّوفير المبكّر للابتكارات العلاجيّة للمرضى المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي ومرض الصدفية، وتمكين المريض من متابعة العلاج بحسب الخطة المحددة.

وجرت مراسيم توقيع مذكرة التفاهم في ديوان الوزارة، بحضور الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حيث وقّع الدكتور يوسف محمد السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات ممثلاً الوزارة، بينما وقع محمد أبو بكر عبد الجواد المدير العام لمنطقة الخليج في شركة Abbvie Biopharmaceuticals.

وأشار الدكتور يوسف السركال إلى أن المذكرة تعكس حجم الشراكة الاستراتيجية للوزارة مع الشركات العالمية، في إطار سعي الوزارة لتوفير أدوية مبتكرة لمرضى المناعة الذاتية.