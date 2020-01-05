هزاع بن زايد: دبي جوهرة يشع نورها على العالم

المصدر: دبي البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن 14 عاماً من تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي في عمر الإنجازات عقود تطوي عقوداً، أصبحت خلالها دبي جوهرة يشع نورها على العالم.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه في «تويتر»: «14 عاماً من تولي الشيخ محمد بن راشد مقاليد الحكم في دبي، هي في عمر الإنجازات عقود تطوي عقوداً، أصبحت خلالها دبي جوهرة يشع نورها على العالم، ومصدر فخر لكل إماراتي وعربي متمسك بالجذور منفتح على العالم طامح للأمجاد والعلا».