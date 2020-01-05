عامر شريف: امتنان لرجل العطاء والإنجازات العظيمة

المصدر: دبي البيان

أكد الدكتور عامر أحمد شريف، مدير جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم، مناسبة عظيمة يعبر فيها جميع من في الإمارات عن شكرهم وامتنانهم للقائد الاستثنائي، لرجل العطاء والإنجازات العظيمة التي تجلت في كافة المجالات التنموية والميادين الحضارية، حتى غدت الإمارات دولة للازدهار والنماء، وأيقونة للتقدم والتطور، وتبوأت بين دول العالم أعلى المراتب، وسارت بخطى واثقة نحو التميز والريادة في شتى المجالات.

مرتكز

وأضاف شريف: يشرفنا اليوم أن نحتفل بمرور 14 عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقاليد الحكم في دبي، وأن نتوجه بالشكر والتقدير والامتنان لسموه على رؤيته الملهمة التي وضعت دبي في مصاف أهم المدن العالمية المستوى وجعلها نموذجاً رائداً يحتذى به، ونحن في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، نستلهم مبادراتنا وخططنا من رؤى ونهج سموه اللذين يحفزاننا على بذل الجهود لتحقيق المزيد من الإسهامات للارتقاء بالتعليم الأكاديمي والبحث العلمي، والعمل بجد من أجل الاستثمار في التعليم، لبناء الإنسان وتنمية قدراته وصقل خبراته لتقديم مخرجات تساهم في مسيرة التنمية بكافة مكوناتها.