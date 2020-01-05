عبدالرحمن العويس: فكر محمد بن راشد ينير المستقبل

المصدر: دبي البيان

أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الفكر القيادي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، كان ولا يزال منارة تنير لنا الدرب لصناعة المستقبل المشرق لأجيالنا القادمة، فمن طموحاته وإرادته وعزيمته وإصراره نستمد طاقتنا الإيجابية وقوتنا وثباتنا لتحقيق الريادة لدولتنا.

قائد ملهم

وقال العويس: نُهنئ أنفسنا بالذكرى السنوية لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مقاليد الحكم في دبي، ونحن على أبواب عام الاستعداد للخمسين، ونتوجه إلى سموه بالشكر والتقدير على جهوده وعطائه، الذي لم يعرف حدوداً، ورؤيته التي ساهمت ببناء مجد الوطن وإعلاء شأنه، وأثرت تاريخ الإمارات والأمة العربية بفكره وإبداعاته، هذا القائد الملهم الذي عمل على خدمة الدولة وخدمة شعبه، وأسهم في رفع تنافسية دولة الإمارات، حتى غدت مرادفاً للبناء والتنمية والتطور، وبلغت المركز الأول في شتى المجالات بفضل رؤيته الحكيمة التي لا تكتفي باستشراف المستقبل بل وتصنعه أيضاً.

وتابع: «منذ تولي سموه مقاليد الحكم، شهدت الإمارات محطات كثيرة من التميز والنجاح».