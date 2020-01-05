وليد الزرعوني: بوصلة للصدارة

المصدر: دبي - البيان

قال وليد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للوساطة العقارية: «إن وثيقة 4 يناير 2020 تمثل بوصلة رئيسة لصدارة دبي، وخطة عمل من قائد ملهم وصانع للمستقبل تضمن الريادة والازدهار، حيث ستمكن الإمارة من مواكبة أحدث التطورات والحفاظ على تنوع اقتصادها واستدامته، لمستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأضاف أن الوثيقة التي تبث في النفوس الثقة والتفاؤل مع بداية عام 2020، تعتبر محركاً رئيساً لمسيرة نهضة دبي التنموية التي باتت نموذجاً يحتذى على مستوى العالم لمدينة المستقبل لتسهم في تعزيز مكانتها العالمية، وتحقيق السعادة والرخاء لمواطنيها ومقيميها وزوّارها.

وأشار إلى أن تضمين الوثيقة بند توقيع اتفاقيات أداء مع كل مديري العموم في دبي، تُحدد فيها المستهدفات والمشاريع لكل دائرة، ويتم مراجعة الاتفاقية كل عامين يسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية بمختلف فئاتها، والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها للمواطنين وعمليات التطوير الحكومية، بما يحقق أهداف الإمارة الاستراتيجية.