طلال القداح: تنافسية عالمية

المصدر: دبي - البيان

أفاد طلال موفق القداح، الرئيس التنفيذي لشركة «ماج للتطوير العقاري» قائلاً: «تأتي الوثيقة التي تعتبر عهداً ووعداً سنوياً وتخرج من رحم وثيقة الخمسين، في إطار حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الدائم ومتابعته الحثيثة للاستراتيجيات والرؤى التي أعلنها في السنوات الماضية، بهدف تحسين جودة الحياة لزوار وسكان دبي، فضلاً عن ضمان تنافسيتها العالمية وريادتها وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية في كافة جوانب الحياة اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتعليمياً».