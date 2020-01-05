«وورلد ترافيل»: دبي مصدر إلهام العالم خلال العقد الجديد

أكدت مجلة «وورلد ترافيل» أن دبي تعد مصدر إلهام العالم خلال العقد الجديد. وقالت في تقرير لها إن العالم يتجه إلى الإمارة بنظرة يملؤها التفاؤل، حيث تصبح التجارب خلال معرض إكسبو 2020، خلاقة، والمدينة تفتح أبوابها أمام أكثر المؤتمرات أهمية في العالم.وأضافت المجلة أنه على مدار 173 يومًا، تحتفي دبي بضيوفها، حيث تستعد بكل مرافقها وخدماتها لتوفير تجربة استثنائية للزائرين، كما توفر لهم سلسلة من العروض الترفيهية. وأكدت أن دبي تمضي قدماً في تحقيق أهدافها، فهي تبهر الجميع بتحويلها التحديات إلى إنجازات وابتكارات تقود إلى إحداث التغيير والنهوض بالعالم.

وتطرقت المجلة في سياق حديثها عن دبي التي وردت ضمن وجهاتها للعام الحالي، إلى ما تعج به المدينة من معالم، وقالت إن ناطحات السحاب الشاهقة تلقي بظلالها على واحة المستقبل، واصفة إياها بموطن الفخامة التي تمتلئ بأفخر العلامات التجارية العالمية وأكثرها شهرة.

وأشارت إلى مراكز التسوق العالمية الشاسعة وما تقدمه من عروض مثيرة، بينما في الأفق يتمثل مشهد أشبه ما يكون بلوحة مثالية للشمس المشرقة وهي تنعكس على الأبراج المتلاصقة في جميع أنحاء المدينة، وعلى صورة شراع يطل برج العرب من على الشاطئ الرملي، موفراً بعضاً من أجمل المناظر للمدينة من فوق منصته الأخاذة. بينما يتلألأ وسط مدينة دبي بمشاهدة برج خليفة والأسواق المزدحمة. دبي - وائل الخطيب