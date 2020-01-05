عبدالله المناعي: لحظة تار يخية

المصدر: دبي - البيان

أكد عبدالله مطر المناعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للإمارات للمزادات، أن ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم، تمثل في عامها الرابع عشر لحظة تاريخية نقف فيها جميعاً وقفة تقدير واحترام، لقائد بذل في سبيل تطور بلده وتقدمه كل غالٍ ونفيس، حتى أثمرت جهود سموه عن رؤية استراتيجية مبدعة وثاقبة، فانعكست إيجاباً في رفع كفاءة الأداء في مختلف ميادين العمل، إلى أن أوصلت الإمارات إلى مصاف الدول الأكثر تقدماً في العالم.

وتوجه المناعي بأسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة الذكرى السنوية لتولي سموه قيادة مسيرة التطور والارتقاء والتنمية، وأضاف قائلاً: «إن تحقيق الرقم واحد في كافة المجالات، لم يعد حلم الإماراتيين بل أصبح حقيقة ونهجاً لدولة الإمارات، بفضل رؤية سموه وتوجيهاته السديدة، وإرادته القوية التي جعلت من الحلم حقيقة.