محمد الحزامي: قفزة للأمام

المصدر: دبي - البيان

اعتبر محمد هلال الحزامي، رئيس مجموعة محمد هلال التجارية الوثيقة، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، قفزةً إلى الأمام، وإضافةً جديدة في نهج سموه، للوصول بدبي إلى آفاق اكبر وأرحب من التقدم والتطور والرقي. وأشار إلى أن الوثيقة، كما حدد سموه أهدافها، سوف تسهم في استشراف المستقبل بالعمل على خلق فرص تنموية أكبر تسهم في تحقيق رؤى وأهداف الخمسين عاماً المقبلة، فهي بحق استشراف فرص دبي المستقبلية، وترسيخ جاذبيها للاستثمارات، وجعلها مدينة للمستقبل يحلم بالعيش بها الجميع، كما تسهم في تعزيز مكانة المواطن والمقيم والراغبين في العيش بها من أصحاب الاستثمارات.

وأضاف قائلاً: «ثقتنا كبيرة بما يملكه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد من أفكار، فهي ليست الأولى، ولن تكون الأخيرة»، مؤكداً أن ما يشغل فكر سموه هو سعادة المواطن وجعل دبي والإمارات في طليعة الدول المتحضرة.