عبدالرحمن فلكناز: رؤية واعدة

المصدر: دبي - البيان

أشاد عبدالرحمن فلكناز، رئيس مجموعة «فلك» القابضة، بما طرحه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، من رؤية واعدة تتضمن وثيقة عمل كفيلة بالقفز بمنظومة العمل في إمارة دبي إلى آفاق أكبر وأرحب من التقدم والرقي.

وقال: «تعتبر الوثيقة إضافة جديدة في نهج سموه، للوصول بدبي إلى مزيد من النجاح الذي جعلها من أكبر وأهم المدن الواعدة على مستوى العالم»، مقدّراً أنها سوف تسهم في استشراف المستقبل، وتخلق مزيداً من فرص العمل، كما سوف تسهم في خلق فرص تنموية أكبر تعمل على تحقيق رؤى وأهداف الخمسين عاماً المقبلة، فهي قفزة إلى المستقبل بما يحمله من تحديات.