الهلال للطوارئ.. جهود إنسانية سامية

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

جهود إنسانية سامية يؤديها فريق الطوارئ والأزمات في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الصعيد المحلي، بمساعدة الأسر التي تغرق منازلها في مواسم الأمطار الغزيرة، وتقديم المساعدة في حوادث الحرائق، وغير ذلك من حالات الطوارئ الأخرى، أما على الصعيد الخارجي فلا يتردد أعضاء الفريق، وبتنظيم من الهيئة بزيارات خارجية لا سيما تلك التي تستهدف مخيمات اللاجئين في الأردن، والاطلاع على مرافق المخيم، والتجول داخل الأقسام والتعرف على آلية العمل المتبعة من بداية استقبال اللاجئ لحين تسكينه وتمكينه.

وتحرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على الارتقاء بكوادرها التطوعية والأفراد المنتسبين للفريق في المهام، التي سيشاركون بها سواء داخل الدولة، أو خارجها في جهود الإغاثة، بما يتناسب مع المعايير الدولية المتبعة في هذا الخصوص.

وقال محمد الكعبي أحد الأعضاء البارزين بفريق الطوارئ والأزمات لـ«البيان»: «يحفل الفريق بنخبة من الشباب والشابات المواطنين والمواطنات، الذين عاهدوا على البذل والعطاء وتقديم العون والمساعدة والدعم وبلا مقابل، فالهيئة تولي اهتماماً كبيراً برعاية الكفاءات التطوعية وتنمية قدراتهم، وفق أرقى المعايير الدولية، ويخضع أعضاء الفريق لعدد من الدورات التخصصية، التي تُعنى بتعليم كيفية بناء المخيمات، وطرق العيش فيها، وتقليل نسبة الصعوبات أو التحديات، التي قد تواجه نمط الحياة فيها في حال حدوث أزمات أو كوارث، ونرجو كوننا أعضاء في الفريق تكثيف الدورات التخصصية في هذا الجانب، الأمر الذي يسهم في تطوير الجهود المبذولة في ميادين العمل الإنساني في حالات الكوارث والأزمات، ولتقديم أفضل الخدمات للمنكوبين والمتضررين والشرائح المستهدفة، إضافة إلى التأهيل والإعداد، بما يتناسب مع المعايير الدولية الحديثة، التي تنظم العمل في ميادين الكوارث والأزمات المختلفة».

برنامج وأضاف: «نظمت هيئة الهلال الأحمر مؤخراً برنامجاً تطوعياً لوفد فريق الطوارئ والأزمات التابع للهيئة، خلال زيارته للمخيم الإماراتي- الأردني، وذلك هذه الزيارة مهمة تدريبية معرفية لفريق الطوارئ، للاطلاع على إجراءات وإدارة مخيمات اللاجئين، وكيفية التعامل معهم، وتم في الوقت ذاته تفقد أرجاء المخيم للتعرف على مكوناته والخدمات، التي يقدمها الهلال الأحمر للاجئين السوريين وأسرهم»، مؤكداً أنه من الضروري مثل هذه الزيارات الميدانية الخارجية للمخيمات، لأنها تعد أفضل نموذج لاكتساب خبرة في هذا المجال، وذلك لتأهيل المتطوعين.

مهام

وتسند هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لأعضاء فريق الطوارئ والأزمات تنفيذ العديد من المهام الإنسانية، وتقديم المساعدات الإغاثية والعون الطبي للمتضررين من الكوارث أو النزاعات، كما يخضع الفريق للعديد من الورش والدورات التدريبية، والتي تأتي انطلاقاً من التزام الهيئة بمسؤولياتها الإنسانية.