دعوة لتصحيح المباني المهملة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

تدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع ملاك البنايات المهجورة والمهملة في أبوظبي وضواحيها إلى أهمية اتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها، والتعاون مع البلدية والجهات المختصة، لتسوية أوضاع المباني كونها تسهم في تشويه المظهر العام للمدينة، بالإضافة إلى خطرها المتمثل بتلويث البيئة والتسبب بإزعاج السكان وكونها مصدراً للأخطار الصحية وتهدد سلامة سكان ومرتادي المدينة.

وتأتي هذه الدعوة تجسيداً لسعي البلدية نحو تحقيق رؤيتها في تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية والحفاظ على المعايير البيئية.

وضمن هذا الإطار أنجزت بلدية مدينة أبوظبي، خلال العام الماضي 2019 العديد من الأعمال، التي من شأنها المحافظة على المظهر العام لمدينة أبوظبي من خلال مشاريع شملت مختلف المناطق ضمن حدود بلدية مدينة أبوظبي، حيث تم على أثرها تنفيذ أعمال هدم وإزالة (70) بناء مهجوراً، وإزالة (389) مشوهاً للمظهر العام، وردم (229) بئراً مهجورة، وفقاً لمتطلبات ومعايير هيئة البيئة في إمارة أبوظبي، وكذلك تنفيذ (15) من الأحكام القضائية لإزالة المخالفات.