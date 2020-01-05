144.8 مليون درهم لتأهيل الظفرة

المصدر: أبوظبي - البيان

باشرت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» وبلدية منطقة الظفرة تنفيذ أعمال مشروع إنشاء وتصميم الطرق الداخلية وإعادة تأهيل مرافق البنية التحتية في مدينة زايد وبينونة والقطاع 18 وحوض MZW بمنطقة الظفرة، وذلك بتكلفة تقدر بـ 144.8 مليون درهم.

وأوضح الطرفان أن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال طرق داخلية رئيسية وفرعية مع خدمات البنية التحتية الأخرى، مثل إنشاء شبكات لمياه الشرب والري والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنارة الطرق الداخلية، وفوهات مكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، ومحطات الكهرباء، وعبّارات الاتصالات، وأرصفة المشاة، ومواقف السيارات، وغيرها.

وأشار الجانبان إلى أن المشروع يخدم 294 قسيمة سكنية وحكومية وتجارية وخدمات، و4 مساجد، و4 حدائق، و4 مسطحات خضراء، متضمناً تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات.

وتعتزم شركة مساندة وبلدية منطقة الظفرة إنجاز المشروع وتسليمه في الربع الأخير من العام 2020، وذلك بحسب الخطة المعتمدة للإنجاز وفقاً لأرقى المواصفات وأعلى المعايير العالمية. ويأتي تنفيذ المشروع في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية.