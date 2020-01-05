تفاهم أكاديمي بين «الخليج الطبية» وجامعة عين شمس

المصدر: عجمان- البيان

وقعّت جامعة الخليج الطبية في عجمان، مذكرة تفاهم مع جامعة عين شمس، إحدى أبرز الجامعات المصرية، بهدف إرساء أسس التعاون المشترك في المجالين العلمي والبحثي.

وتم توقيع الاتفاقية في مقر جامعة الخليج الطبية بعجمان، بحضور كل من البروفيسور حسام حمدي مدير الجامعة، والبروفيسور الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات التابعة لها.

ونصت بنود الاتفاقية على تسهيل التعاون في المجالات الأكاديمية، وتبادل الهيئات التدريسية والطلبة، بالإضافة إلى إجراء البحوث العلمية المشتركة، والبرامج التدريبية.

وقال البروفيسور حسام حمدي: «يعتبر توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة تعليمية عريقة مثل جامعة عين شمس، علامة فارقة في مسيرة جامعة الخليج الطبية، حيث ستفتح الأبواب أمام المزيد من الفرص في مجال الرعاية الصحية والبحوث، وهو ما يصب في مصلحة كلتا الدولتين وباقي دول المنطقة على الأمد الطويل».

وبدوره عبّر البروفيسور الدكتور محمود المتيني الذي عن إعجابه بالمرافق التعليمية والبحثية في جامعة الخليج الطبية وقال: يسعدنا في جامعة عين شمس التعاون مع جامعة الخليج الطبية نظراً لحجم الفرص، التي ستنجم عن هذا التعاون، والتي من شأنها أن تعود بالنفع على كلتا المؤسستين، ناهيك عن التعاون في مجال الأبحاث.

تدريب

تم تفعيل الاتفاقية فور توقيعها ضمن مجالات تبادل أعضاء الهيئات التدريسية وتدريب الطلاب وأطباء الامتياز في الطب وطب الأسنان لقضاء فترات تدريبية بمستشفيات جامعة عين شمس إلى جانب مجال بحوث المناعة في سرطان الكبد وعلاقة أمراض السكر بالأمراض السرطانية.