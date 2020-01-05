«رحلة المستقبل 3.0» يعزز التميز المؤسسي

المصدر: دبي البيان

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية المحطة الرابعة من النسخة الثالثة لبرنامج «رحلة المستقبل 3.0» تحت عنوان «حكومة المستقبل» بهدف تمكين قيادات المستقبل وتزويدهم بالخبرات والتجارب والممارسات الحكومية الحديثة.

وتضمنت المحطة الرابعة ورشة عمل و3 زيارات ميدانية إلى كل من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء وشركة بيئة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك. وأكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أن دولة الإمارات حققت خطوات ملموسة في مسيرة استشراف المستقبل في مختلف المجالات من خلال رؤية واضحة تراعي التحديات وسبل إيجاد حلول لها.