تشكيلات من السحب ورياح قوية وأمطار متفرقة اليوم وغداً

المصدر: أبوظبي البيان

تتأثر دولة الإمارات من اليوم بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعملان على تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، كما تتحرك تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على البحر والجزر من بعد ظهر ومساء اليوم ثم تمتد إلى بعض المناطق الشمالية والشرقية والداخلية، وتقل السحب تدريجياً من بعد ظهر يوم غد بوجه عام، كما يطرأ انخفاض ملحوظ على درجات الحرارة.

تقرير

>ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً، يصبح غائماً بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار وخاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع المساء والليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/‏س، والبحر متوسط الموج، يصبح مضطرباً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيفاً إلى متوسط الموج في بحر عُمان.

>كما يتوقع أن يكون طقس غد غائماً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار وخاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهاراً، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية أحياناً وخاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/‏س على البحر، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عُمان.

وتشير الإحصائيات المناخية إلى أن أعلى كميات أمطار سجلت خلال شهر يناير كانت بواقع 144 ملم على خورفكان عام 1996.

طقس

ويوم «الثلاثاء» يتوقع أن يكون الطقس صحواً إلى غائم جزئياً وخاصة على السواحل والجزر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة صباحاً على البحر، تصبح معتدلة السرعة بوجه عام، والبحر مضطرب الموج صباحاً، يصبح متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عُمان.

وسُجلت أمس أقل درجة على الدولة بواقع 10.7 درجات مئوية في جبل جيس بعد منتصف الليل بربع ساعة.