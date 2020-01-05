حملة لتنظيف شواطئ الفجيرة وأماكنها السياحية اليوم

المصدر: الفجيرة البيان

أطلقت بلدية الفجيرة، بالتعاون مع مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، حملة نظافة تشمل شواطئ الفجيرة ومناطق السدود والأماكن السياحية، للمحافظة على البيئة وجمال الشواطئ والأماكن السياحية في الإمارة.

وتهدف الحملة إلى توفير بيئة نظيفة وتعزيز ثقافة المسؤولية المجتمعية، وتطوير التعاون بين الشركاء في الحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للإمارة.

وأكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن الاهتمام بالمظهر الحضاري والجمالي لإمارة الفجيرة، ونشر ثقافة الوعي المجتمعي في مجال حماية البيئة يقعان على رأس أولويات البلدية، وفي صميم خطتها الاستراتيجية، التي تعمل على تنفيذها حتى تظل الفجيرة وجهة مثالية للزائرين والسائحين والمقيمين، ولكل من يبحث عن الراحة والهدوء والطبيعة الخلابة.

كما وجه جميع الإدارات والأقسام بتوفير كل الإمكانات المادية والتقنية والموارد البشرية اللازمة لإنجاح الحملة وأهمية إشراك كل قطاعات المجتمع والشركاء في هذه الحملة، مؤكداً أن خلق بيئة نظيفة وسليمة هو مسؤولية الجميع.

بدوره أوضح المهندس علي قاسم مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية أن إمارة الفجيرة بما تمتلكه من مقومات سياحية وطبيعية تدفع الكثيرين لزيارتها في العطلات ومواسم الأعياد، مؤكداً أهمية تضافر جميع الجهود لدى أفراد المجتمع، للحد من ظاهرة إلقاء النفايات العشوائية وخلق سلوك إيجابي نحو بيئة نظيفة مستدامة.