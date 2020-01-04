النصر يبارك إقرار وثيقة 4 يناير وتأسيس مجلس دبي

المصدر: دبي – البيان

تقدم نادي النصر الثقافي الرياضي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة العليا في الدولة وإلى أهالي دبي وسكانها ومحبيها على وثيقة 4 يناير وعلى تشكيل "مجلس دبي"

كما يتقدم النادي بخالص التهاني إلى أصحاب السمو والمعالي أعضاء "مجلس دبي" الذين نالوا ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي – رعاه الله – للإشراف على المسارات الاستراتيجية للإمارة لتحقيق رؤية القيادة في تعزيز مكانة دبي وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها ورسم رؤية الخمسين عاماً القادمة لدبي .



