تشكيلات من السحب ورياح قوية وأمطار متفرقة الأحد والاثنين في الإمارات

المصدر: أبو ظبي ـ البيان

تتأثر الإمارات اعتبارا من يوم غد «الأحد» بامتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب، يعملان على تكوّن بعض السحب الركامية شرقا، كما تتحرك تشكيلات من السحب من الغرب باتجاه الدولة يتخللها بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على البحر والجزر اعتبارا من بعد ظهر ومساء يوم غد ثم تمتد إلى بعض المناطق الشمالية والشرقية والداخلية، وتقل السحب تدريجيا من بعد ظهر «الاثنين» بوجه عام، كما يطرأ انخفاضا ملحوظا على درجات الحرارة.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس «الأحد» غائما جزئيا، يصبح غائم بعد الظهر مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية مع المساء والليل، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة، قد تصل سرعتها إلى 50 كم/س، والبحر متوسط الموج، يصبح مضطربا بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس «الاثنين» غائما إلى غائم جزئيا بوجه عام، مع فرصة لسقوط الأمطار خاصة على المناطق الشمالية والشرقية نهارا، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، وتكون قوية أحيانا خاصة على البحر، مثيرة للغبار والأتربة، قد تصل سرعتها إلى 55 كم/س على البحر، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الإضطراب أحيانا في الخليج العربي.

وتشير الاحصائيات المناخية إلى أن أعلى كميات أمطار سجلت خلال شهر يناير كانت بواقع 144 ملم على خورفكان عام 1996.

ويوم «الثلاثاء» يتوقع أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا خاصة على السواحل والجزر، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، نشطة السرعة صباحا على البحر، تصبح معتدلة السرعة بوجه عام، والبحر مضطرب الموج صباحا، يصبح متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وسُجلت اليوم أقل درجة على الدولة بواقع 10.7 درجة مئوية في جبل جيس بعد منتصف الليل بربع ساعة.