قرارات وثيقة 4 يناير 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم وثيقة 4 يناير 2020 .

فيما يلي القرارات التي تضمنتها الوثيقة :

تشكيل مجلس دبي برئاسة محمد بن راشد و حمدان بن محمد نائباً أول و مكتوم بن محمد نائباً ثانياً ، وتعيين ستة مسؤولين في دبي برتبة معالي، يشرفون على ستة مسارات استراتيجية للنمو في الإمارة ، وتعيين رئيس المكتب التنفيذي أميناً عاماً للمجلس . وظيفة مجلس دبي هو قيادة التحول في الإمارة والإشراف على حوكمة المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وضمان تنافسيتها الدولية وريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة . وظيفة مجلس دبي أيضاً رسم رؤية الخمسين عاماً القادمة للإمارة، رؤية يشرف على تكوينها قادة المستقبل حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ويطوران أجندتها الوطنية، ويتأكدان من توفير الحياة الأفضل لمواطنيها وزائريها وساكنيها. يشرف مجلس دبي على إطلاق المشاريع الكبرى في الإمارة، ويعمل على فتح قطاعات تنموية جديدة ، واستشراف فرص دبي المستقبلية العالمية، والإشراف على حوكمة الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومتابعة كافة مؤشرات تطورها الاقتصادي العالمي . يضم المجلس أيضاً الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم والشيخة لطيفة بنت محمد آل مكتوم ومحمد عبد الله القرقاوي ومطر محمد الطاير واللواء طلال حميد بالهول وعبد الله محمد البسطي وسعيد محمد الطاير واللواء عبد الله خليفة المري . يبقى المجلس التنفيذي لإمارة دبي مسؤولاً عن متابعة تنفيذ الاستراتيجيات ، وإدارة الأداء في الحكومة وتحقيق الجودة في الخدمات وتطوير عمل كافة المؤسسات. المسارات التنموية الستة التي سيتابع أصحاب المعالي تطويرها هي : اقتصاد دبي، خدمات المواطنين، التطوير الحكومي، البنية التحتية، الأمن والعدالة، والصحة والمعرفة. يتبع لكل واحد من أصحاب المعالي مجموعة من الهيئات والدوائر التي يشرف على تطويرها وتحقيق المستهدفات التي أنشئت من أجلها . تشكيل مجالس استشارية لكل مسار تنموي من7 أعضاء(من القطاع العام والخاص)،وتتبع المجالس لمجلس دبي، وتقدم الرأي والمشورة والأفكار وترفع الملاحظات على سير العمل والمعني بهذا المساروذلك تحقيقا للشفافيةوترسيخا لحس المسؤولية وإشراكا لأهل الخبرة والرأي في اتخاذ القرار . تعيين معالي الشيخ أحمد بن سعيد مفوضاً عاماً على مسار " اقتصاد دبي" وتتبعه الدائرة الاقتصادية بدبي ودائرة السياحة والمناطق الحرة بالإمارة ومؤسسات المطارات والموانئ والجمارك . تعيين معالي مطر محمد الطاير بالإضافة لمهامه الحالية مفوضاً عاماً عن مسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة بالإمارة وتتبعه بلدية دبي ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان ودائرة الأراضي والأملاك . تعيين معالي اللواء طلال بالهول بالإضافة إلى مهامه الحالية مفوضاً عاماً على مسار الأمن والعدل وتتبعه محاكم دبي والدفاع المدني ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. تعيين معالي عبد الله محمد البسطي مفوضاً عاماً على مسار التطوير الحكومي، بالإضافة لمهامه الحالية وتتبعه دائرة الموارد البشرية ومركز الإحصاء ودائرة حكومة دبي الذكية.