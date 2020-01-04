3 خسوفات للقمر وكسوفان للشمس واقتران زحل بالمشتري خلال 2020

المصدر: أبوظبي ـ البيان

يشهد العام 2020 العديد من الأحداث الفلكية المميزة، أهمها ثلاثة خسوفات للقمر وكسوفان للشمس ، إضافة إلى عدة زخات للشهب، واقتران مميز في آخر العام في 21 ديسمبر بين كوكبي المشتري وزحل.

وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي في أبو ظبي بالنسبة لكسوفي الشمس، فسيكون الأول يوم 21 يونيو، وهو كسوف حلقي، وسيشاهد من سلطنة عمان واليمن وأجزاء بسيطة من السعودية، في حين سيشاهد الكسوف ككسوف جزئي من باقي الدول العربية، وبالنسبة للمناطق التي ستشاهد الكسوف ككسوف حلقي فهي عبارة عن شريط ضيق يبدأ من غرب اليمن مرورا بجنوب صنعاء، ثم يدخل الربع الخالي في السعودية في منطقة نائية يصعب الوصول إليها، ثم يدخل سلطنة عمان ويشاهد من مناطق واسعة ومأهولة هناك.

وأضاف بالنسبة لخسوفات القمر، فالخسوف الأول هو خسوف شبه ظل جزئي سيحدث يوم 10 يناير، وسيخسف من القمر ما نسبته 90% من قرصه، وحيث أنه خسوف شبه ظل، فهذا يعني أنه لن يكون واضحا بشكل جلي، فقد لا يلحظه الكثير من الناس، وسيكون الخسوف مشاهدا من جميع المنطقة العربية مع كون المنطقة الشرقية والوسطى أفضل، والخسوف الثاني هو خسوف شبه ظل جزئي أيضا، وسيحدث يوم 5 يونيو، وسيخسف من القمر ما نسبته 58% من قرصه، وهذه نسبة ليست كبيرة مما يجعل ملاحظته أصعب، لدرجة أن الكثير من الناس قد لا يلاحظون أي تغير على لمعان القمر بسهولة، ويكون الخسوف مشاهدا من المنطقة العربية مع كون المنطقة الشرقية أفضل.

واشار إلى أن الخسوف الثالث هو أيضا خسوف شبه ظل جزئي سيحدث يوم 5 يوليو، وسيخسف من القمر ما نسبته 37% من قرصه، وسيكون مشاهدا من غرب أفريقيا فقط، ولن يكون الخسوف ملاحظا بشكل ملموس بالعين المجردة نظرا لقلة ما سيخسف من قرص القمر.

وفيما يخص زخات الشهب خلال عام 2020 أوضح عودة أن الزخة الأولى هي زخة شهب «الرباعيات» نسبة إلى المجموعة النجمية القديمة «رباعيات موراليس»، وهذه المجموعة لم تعد موجودة في زماننا الحالي، حيث تقع نقطة الإشعاع لهذا الزخة في جهة الشمال الشرقي بالقرب من مجموعة العواء، وستكون ذروة الزخة صباح يوم السبت 4 يناير في الساعة 8:20 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع رؤية 120 شهابا في الساعة وقت الذروة عند الرصد من مكان مثالي ومظلم تماما.

أما الزخة الثانية للشهب خلال العام هي زخة شهب «إيتا الدلويات» نسبة إلى برج الدلو، حيث تقع نقطة الإشعاع في برج الدلو، وستكون ذروة الزخة يوم الثلاثاء 5 مايو في الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع رؤية 50 شهابا في الساعة.

وأضاف أن زخة الشهب الثالثة وهي أكثر زخات الشهب شعبية وهي زخة شهب «البرشاويات» نسبة إلى مجموعة برشاوس التي تقع نقطة الإشعاع فيها وستكون ذروة الزخة يوم الأربعاء 12 أغسطس من الساعة الواحدة إلى الساعة الرابعة نهارا بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع رؤية 110 شهابا في الساعة وقت الذروة عند الرصد من مكان مناسب وتعتبر المنطقة العربية مناسبة لرصد هذه الزخة ليلة الأربعاء على الخميس.

والزخة الرئيسة الأخيرة لهذا العام هي زخة شهب «التوأميات» نسبة إلى برج التوأمين (الجوزاء) التي تقع فيه نقطة الإشعاع. وستكون ذروة الزخة يوم الإثنين 14 ديسمبر في الساعة 00:50 بتوقيت غرينتش. ومن المتوقع رؤية 150 شهابا في الساعة وقت الذروة عند الرصد من مكان مثالي ومظلم تماما، وتعتبر المنطقة العربية مناسبة لرصد هذه الزخة ليلة الأحد على الإثنين.

ومن ضمن الأحداث الفلكية المميزة عام 2020 هو اقتران كوكب المشتري مع كوكب زحل يوم الإثنين 21 ديسمبر في الساعة 1:22 ظهرا بتوقيت غرينتش، والاقتران بشكل مبسط هو وقوع جرمين بالقرب من بعضهما البعض كما يرى ظاهريا من الأرض ويحدث اقتران المشتري مع زحل كل عشرين سنة تقريبا، ويمكن النظر إليهما إلى جهة الغرب بعد غروب الشمس بحوالي نصف ساعة، حيث يرى جرمين لامعين شبه متلاصقين، الألمع هو كوكب المشتري والآخر هو كوكب زحل.