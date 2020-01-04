عبدالله بن زايد: متجهون صوب الكوكب الأحمر

المصدر: دبي - سيد صالح

أعاد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نشر عنوان لتقرير نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن مشاركة الإمارات في السباق العالمي للوصول إلى كوكب المريخ.

وغرد سموه أمس عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، قائلاً: «السباق إلى المريخ: الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا، روسيا، الصين والإمارات جميعهم متجهون صوب الكوكب الأحمر في 2020- الموقع الشبكي لصحيفة ديلي ميل».

وكانت الصحيفة قد نشرت أول من أمس تقريراً خاصاً بنفس العنوان عن خطط أكثر من دولة، ومن بينها الإمارات، لارتياد المريخ خلال العام الجاري.

وأفرد التقرير مساحة خاصة للحديث عن مشروع الإمارات لزيارة المريخ خلال 2020، وذكر التقرير أن الإمارات تخطط لإطلاق مهمتها «مسبار الأمل» إلى المريخ في يوليو من العام الجاري وستكون المهمة محمولة على صاروخ ياباني الصنع.

وأوضح التقرير أن المهمة تهدف إلى دراسة المناخ اليومي على سطح الكوكب الأحمر، وكذلك تقييم التأثير الناجم عن الظروف المناخية الطارئة كالعواصف الترابية على سطح الكوكب.

وأضاف التقرير أن مهمة «مسبار الأمل» هي أول مهمة فضائية إلى كوكب من كواكب المجموعة الشمسية تقوم بها دولة عربية إسلامية، موضحاً أنه من المقرر وصول المهمة إلى المريخ خلال العام المقبل، بالتزامن مع احتفالات الإمارات باليوبيل الذهبي لتأسيسها.