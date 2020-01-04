ولي عهد الفجيرة يشهد أفراح الشرقي

المصدر: الفجيرة - وام

حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي أمس، حفل زفاف الشيخ حمد بن سرور بن محمد الشرقي على كريمة الشيخ سعيد بن عبد الله بن محمد الشرقي، والشيخ حمدان بن سرور بن محمد الشرقي على كريمة خالد موسى الكيسري، والشيخ محمد بن سيف بن سرور الشرقي على كريمة عبيد علي الحفيتي، وذلك بقاعة خليفة بالفجيرة.

وهنأ سموه العرسان متمنياً لهم حياة أسرية سعيدة مكللة بالنجاح والتوفيق.

وحضر الحفل سالم الزحمي، مدير مكتب ولي عهد الفجيرة، ومديرو الدوائر والمؤسسات الحكومية بالفجيرة، وجمع من الأعيان والأهل والأصدقاء.