انطلاق الفعاليات المصاحبة لتخريج الدفعة 27 لأكاديمية شرطة دبي

المصدر: دبي-البيان

بتنظيم من أكاديمية شرطة دبي، انطلقت الخميس الفعاليات المصاحبة لحفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين، والمستمرة حتى 9 من الشهر الجاري في مختلف أنحاء إمارة دبي، حيث تتنوع الفعاليات لتشمل سلسلة من العروض الشرطية والتشكيلات والفرق الموسيقية، إلى جانب حزمة من النشاطات الترفيهية والتوعوية التي تسلط الضوء على دور القيادة العامة لشرطة دبي في إسعاد المجتمع، وتعزيز الأمن والأمان.

وتتضمن الفعاليات المصاحبة حزمة من الأنشطة النوعية، بما فيها عروض السيارات الفارهة وعروض الفرقة الموسيقية وعروض الكلاب البوليسية وعرض عسكري للطلبة المرشحين، إلى جانب عرض للدراجات الهوائية وعروض الخيالة وطلبة مدارس حماية، حيث أقيمت الفعاليات والعروض في كل من القرية العالمية ومنطقة السيف، ومنطقة حتا، كما ستقام في الرابع من يناير في منطقة «لامير» و«جي بي آر».

وأعرب العميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، عن سعادته بانطلاق الفعاليات المصاحبة لحفل تخريج طلبة الدراسات العليا والدفعة السابعة والعشرين من الطلبة المرشحين، مؤكداً أن الفعاليات تمثل استكمالاً لمساعي الأكاديمية لإطلاق فعاليات مجتمعية تجسد التزامها المطلق بإرساء ثقافة السعادة ونشر روح الإيجابية وتعزيز نِعمة الأمن والأمان بين أفراد المجتمع .