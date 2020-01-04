شرطة دبي تحتفي بموظفيها ضمن مبادرة «قطاعي أسرتي»

المصدر: دبي-البيان

شهد اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي، حفل تكريم عدد من الموظفين في قطاع التميز والريادة، وذلك خلال مبادرة «قطاعي أسرتي» والرامية إلى مشاركة الموظفين مناسباتهم السعيدة شهرياً، وذلك بحضور العميد محمد عبد الله المعلا، مدير الإدارة العامة للتميز والريادة، والعميد عارف أهلي مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بالوكالة، وعدد من مديري الإدارات الفرعية وموظفي القطاع.

وأكد اللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، اهتمام اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي بمبادرة «قطاعي أسرتي» التي تم إطلاقها العام 2019 بهدف تعزيز الاتصال والتواصل بين موظفي قطاع التميز والريادة ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم الوظيفي.

ورحب اللواء العبيدلي في بداية الحفل بالموظفين، ثم استعرض عددا من النماذج العالمية الناجحة والتي تقوم بتوفير احتياجات موظفيها وترفع مؤشر السعادة وتعزز حبهم للعمل مما يؤدي إلى رفع إنتاجيتهم، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من مثل هذه التجارب الإيجابية في القطاع ونقلها إلى القطاعات المختلفة في شرطة دبي، مؤكداً أن مبادرة «قطاعي أسرتي» لا تؤثر فقط على السعادة والإيجابية بل تتعداها إلى رفع مؤشر إنتاجية الموظف.

وفي نهاية الحفل قام اللواء بتسليم الهدايا التذكارية للموظفين الذين صادفت ذكرى تعيينهم في شرطة دبي ومناسباتهم السعيدة شهر ديسمبر الماضي.