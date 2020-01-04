شرطة عجمان تكرّم موظفين من الدائرة المالية

المصدر: عجمان-البيان

كرّم العميد عبدالله أحمد الحمراني نائب قائد عام شرطة عجمان موظفين من الدائرة المالية بعجمان لتعاونهم الفعال والمتميز مع شرطة عجمان، بحضور العميد عمر محمد الشامسي مدير عام الموارد والخدمات المساندة، ونائبه العميد علي حميد المسيبي، سعياً لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية والمتمثلة في تعزيز الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور بفاعلية الخدمات المقدمة.

وسلم نائب قائد عام شرطة عجمان شهادة تقدير لعمر أبو شاويش رئيس قسم العمليات المالية، وشهاب عبدالرحمن مدقق رئيس، وجمال حبش مراقب مالي رئيس في الدائرة المالية بعجمان، مشيداً بتعاونهم مع شرطة عجمان وتسهيلهم إجراءات العمل بما يخدم مصلحة الطرفين ويحقق الأهداف المنوطة، وتمنى لهم التوفيق في حياتهم وحيا فيهم روح التعاون، مشيراً إلى أن شرطة عجمان تحرص دائماً على تكريم المتعاونين معها وذلك تحفيزاً لمزيد من البذل والعطاء لتطوير العمل وتقديم أفضل الخدمات للمجتمـع.

من جانبهم تقدم المكرمون بجزيل الشكر والتقدير لشرطة عجمان، مؤكدين أن ما قاموا به هو واجب وطني وأخلاقي تجاه أفراد المجتمع، متمنين لشرطة عجمان وقائدها دوام التوفيق والسداد والتميز.