كشافة الإمارات تبدأ باجتماعات رؤساء اللجان الكشفية في القاهرة

المصدر: القاهرة ـ البيان

بدأت جمعية كشافة الإمارات أمس مُشاركتها في اجتماع رؤساء اللجان الكشفية العربية الفرعية، المُنعقد بالمركز الكشفي العربي في القاهرة، بحضور الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عمرو حمدي، وعضو اللجنة الكشفية العربية محمد مصطفى.

وتضمنت جلسات الفترة الأولى كلمات للأمين العام ولعضو اللجنة العربية، وكلمة لرئيس لجنة القلادة والأوسمة الرفيعة اللواء طيار متقاعد أحمد عبد اللطيف، ولرئيس اللجنة القانونية القائد منذر الزميلي، قدم بعد ذلك مدير إدارة خدمة المجتمع بالمنظمة الكشفية العربية القائد أحمد حسن، ومديرة التطوير المؤسسي في المنظمة الكشفية العربية القائدة مي عبد الهادي عرضاً تقديمياً عن الاستراتيجية العربية والأولويات العالمية، ثم تم فتح باب النقاش مع رؤساء اللجان.

وتُشارك كشافة الإمارات في هذا الاجتماع بصفتها رئيس لجنة تنمية العضوية التي يرأسها خليل رحمه علي، الأمين العام لجمعية كشافة الإمارات، ضمن اللجان العربية الفرعية العشر التي تعمل على دعم الإقليم الكشفي العربي في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للإقليم في إطار الاستراتيجية العالمية عن طريق العمل على برامج ومشروعات محددة من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية .

