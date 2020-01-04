المبزرة الخضراء.. منتجع سياحي مفتوح

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

كرست منطقة العين حضورها القوي كوجهة للاستجمام، وهي منطقة أثرية ذات تاريخ عريق تجذب إليها الزوار من داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع الحراك السياحي فيها، ومنها منطقة المبزرة التي تكتسي باللون الأخضر، وتتخايل أمام زوارها من العين وشتى إمارات الدولة، وحتى دول الخليج المجاورة، لا سيما في فصل الشتاء الجميل بجبالها والأراضي المحيطة بها على مد البصر بردائها الأخضر، ومياه الآبار المتدفقة في الأفلاج والقنوات. وكل ذلك يُشعر الزوار حتماًً بأعلى درجات الراحة والاسترخاء في هذا المكان الاستثنائي في العين.

وقال محمد أحمد قطيش العامري: «تعتبر المبزرة الخضراء من أكثر المعالم السياحية في منطقة العين استقطاباً بل وجذباً للزوار، ليس من داخل العين فقط، وإنما من شتى إمارات الدولة الأخرى أيضاً، ومن الدول الخليجية الشقيقة المجاورة، حيث يقصدون المنطقة نظراً لتنوع خدماتها ومرافقها، مما يعطي للزائر خيارات أكثر في الاستمتاع، منها السباحة في مياه الآبار، وركوب القوارب وصعود جبالها الخضراء، وركوب القطار، إضافة إلى الاستمتاع بالفعاليات والأنشطة التي تنظم عادة في العطلات والمناسبات الرسمية».

منتجع سياحي

فيما أوضحت عفراء الهنائي أن منطقة المبزرة الخضراء تُعد متنفساً، ورئة سياحية طبيعية تؤكد عشق الإنسان للبيئة النقية، وللطبيعة وجمالها وسحرها في أسمى وأجمل معانيها. وأضافت: «تحتضن المبزرة الخضراء بحيرة للمياه المتدفقة من الآبار وقد تم فيها شق الطرق وإقامة المظلات وكراسي الجلوس ومواقف السيارات والاستراحات للزوار، إضافة إلى مسبح للرجال وآخر مخصص للنساء، فضلاً عن أماكن محددة للشواء، علاوة على الكافيتريات والاستراحات. كل ذلك يجعل من المبزرة الخضراء بؤرة جذب لزوارها في فصل الشتاء، وليس من باب المبالغة فهي تعتبر في الوقت ذاته منتجعا سياحيا مفتوحا يستقبل آلاف الزوار من جميع أنحاء الدولة ومن خارجها».

وتعتبر سامية محمد أحمد أن المبزرة منطقة خضراء متجددة، حيث أضيف إليها مؤخراً القطار الكلاسيكي الذي يأخذ زوار المنطقة في جولة سياحية بانورامية جميلة للتعرف على أبرز مشاريعها السياحية والترفيهية التي تم إنجازها في المرافق كافة.

وقالت فاطمة علي حسن من إمارة الشارقة: «لكي أحقق وعائلتي استمتاعا أكثر في منطقة المبزرة الخضراء فإننا نفضل في كل مرة نزورها حجز شاليه، فشاليهات المبزرة عموما تتميز باتساعها، وهي مجهزة أيضاً بكل احتياجات النزلاء، كما أن كل شاليه يحيط به سور، مما يشعرنا بالخصوصية».

تتميز المياه الكبريتية المعروفة في المبزرة الخضراء بحرارتها المرتفعة، والتي يقصدها الزائر للعلاج من كل أنحاء الدولة وخارجها، حيث يمكن استخدامها للاستشفاء من أمراض المفاصل والروماتيزم بشرط المكوث فيها لفترة، لاحتوائها على نسبة عالية من المعادن. والجدير بالذكر أن المياه الساخنة الطبيعية تنبع من منطقة آبار مياه كبريتية تم تطويرها لتصبح منطقة سياحية مهمة، عبر تحويل مياهها إلى قنوات سطحية، لغمس القدمين والتمتع بخواص المياه الساخنة العلاجية.